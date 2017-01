Técnico Rodrigo Barbosa crê em evolução do Caxias Basquete no segundo turno

NBB 9 13/01/2017 | 09h07 Atualizada em

O primeiro turno do NBB 9 encerrou para o Caxias do Sul Basquete/Banrisul e a campanha ficou aquém do que se projetava. Com apenas duas vitórias em 15 partidas, o time está na briga, com o Macaé, contra o rebaixamento.

Entretanto, as atuações nos dois jogos de 2017, contra Vasco e Pinheiros, mudaram as perspectivas. Longe daquele time de atuações apáticas no início da competição, o que se vê agora é uma equipe mais forte e com poder de reação. O segundo turno começa dia 26, contra o Brasília, no Vascão.

— Se tivéssemos jogado todo o turno como nas duas últimas partidas seria outra história. Mas o ¿se¿ não resolve. Sofremos com as lesões e poucos jogadores à disposição nas primeiras partidas. Pagamos o preço e temos que correr atrás — considera o técnico Rodrigo Barbosa.

Aos poucos, jogadores como o armador Fred, o ala Diego e o pivô Marcão, recuperados de lesão, estão conseguindo contribuir mais com o time.

Mesmo que a campanha não seja a ideal e voltar aos playoffs parece estar muito distante, Rodrigo Barbosa segue focado no principal objetivo da equipe no campeonato:

— Tenho a consciência do tamanho do nosso investimento e de como fizemos as coisas. Não estamos jogando para sair do rebaixamento ou ficar na elite. Estamos jogando para fazer um bom campeonato. Se mantivermos esse ritmo, ainda vamos conseguir crescer.