Sub-20 do Juventude encara o Santo André em busca de vaga à terceira fase da Copa São Paulo

Juniores 11/01/2017 | 06h06 Atualizada em

Invicto na Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Juventude encara o Santo André no início da tarde desta quarta-feira, às 14h, em Diadema, por uma das 30 vagas à segunda fase da competição. Quem passar, vai enfrentar na etapa seguinte o vencedor de Água Santa-SP e Estanciano-SE, que jogam às 16h. Em caso de empate, a decisão vai para os pênaltis.



Até o momento, o Ju tem duas vitórias, um empate e nove gols marcados. Os artilheiros são o lateral Ribeiro e os atacantes Arthur Taufer e Léo Galópolis, todos com dois gols.



— Vai ser um jogo muito disputado. Vimos o Santo André jogar duas vezes. Eles têm saída rápida de trás, jogadores velozes na frente e só ficou em segundo lugar nos critérios de desempate, atrás do Água Santa-SP. Nosso grupo está mobilizado e focado, temos a expectativa de avançar de fase — diz o coordenador técnico e ex-centroavante Fernando Rech, que acompanha a delegação no interior paulista.



Com a troca de técnico às vésperas do torneio, a expectativa era de que a equipe poderia sentir o novo comando nas primeiras rodadas. Mas nada disso aconteceu. Giordano Demore, filho do ex-presidente Raimundo Demore, herdou o time campeão gaúcho de Paulo César Parente, promovido aos profissionais do Juventude após a ida de Antônio Carlos Zago ao Inter, e manteve o mesmo padrão.



Os principais destaques são o goleiro Raul, o lateral-esquerdo Ribeiro e o atacante Caprini, trio que já integra o grupo principal do clube desde o ano passado. A formação titular do Juventude deve ter Raul; Vacaria, Kevin, Odivan e Ribeiro; Thiago e David Lucas; Caprini, Léo Galópolis e Arthur Taufer; Rafael Hammes.