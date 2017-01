Rally Dakar foi mais complicado do que caxienses esperavam

Sentiram na pele 20/01/2017 | 08h05 Atualizada em

O Rally Dakar é a principal competição do mundo da modalidade – em termos de mídia só perde para Fórmula 1, em esportes automotores. Não só pelos 9 mil km percorridos entre Paraguai, Argentina e Bolívia. Mas pelas dificuldades que o terreno apresenta, já que vai do deserto até as geleiras da Cordilheira dos Andes.

Na edição 2017, a organização prometia uma prova ainda mais complicada. E para os dois caxienses, que estrearam na disputa, foi ainda pior.

— Muito mais duro que eu imaginava. As noites eram curtas. Saía cedo e chegava tarde no acampamento. O sono vai acumulando e o cansaço vai pegando — lembra o piloto Gregorio Caselani, que competiu nas motos pela Honda.

— Eles escolhem os caminhos para tornar o Dakar uma prova ainda mais dura. Chegar ao final é uma vitória e uma conquista enorme — complementa Rafael Capoani, navegador, que correu entre os carros, pela Mini/BMW.

Junto com o piloto paulista Sylvio de Barros, Capoani encerrou a prova na 18ª colocação. Também ficaram na terceira posição entre os novatos. Gregorio Caselani caiu sobre cactus na terceira etapa e as complicações o fizeram abandonar a prova antes dias depois.

Ambos novatos na competição, os caxienses foram apresentados a todas as condições climáticas possíveis. Do Paraguai até a Argentina por um deserto, onde a temperatura chegava aos 47ºC, até os Andes, na Bolívia, com chuva de granizo, neve e zero grau.O terreno também era diferente. Além do pó denso, que impossibilitava a visão dos pilotos, havia trechos com barro, o que modifica a competição quando os carros passam.

— São três corridas nos carros. Os primeiros 10 estão no Dakar, porque o terreno se preserva. Para os outros 10 é um outro Dakar, porque a pista já está mexida. Daí para trás é corrida maluca. Os buracos só aumentam — conta Capoani.

Rafael Capoani ganhou este trofeu por completar a prova Foto: Diogo Sallaberry / Agencia RBS

Outro destaque foi o público espectador.

— O que me impressionou foi a quantidade de pessoas nas ruas, independente o horário. Se fosse 4h ou 11h da manhã, havia pessoas prestigiando — afirma Caselani.

— O pessoal gosta de rali, mais do que qualquer outro esporte — opina Capoani.



Mapas geraram muitas confusões

Só por ser um rali, já existem inúmeras dificuldades ao longo da prova. Mas a organização do Dakar ainda pecou em um ponto fundamental: os mapas. As planilhas entregues aos competidores tinham pontos abertos e que levaram vários pilotos a se perderem. Por vezes, mais de meia-hora.

— O mapa jogava para um lugar sem saída, mas com raio de 30 km. É muito difícil saber de onde veio e para onde vai. Não há referência alguma. Eu cheguei a subir no teto do carro para ver onde estava a poeira dos carros — conta Capoani.

Se para quem estava focado apenas na planilha já houve problemas com estes mistérios que o mapa impôs, para quem estava sobre uma moto, onde é preciso dividir as atenções entre planilhas e estrada, foi pior.

— Nessa parte de planilha, eu também me perdi. É muito diferente do que nós temos aqui. As provas daqui, em termos de planilhas, são perfeitas perto do que foi o Dakar. Não é possível compreender como a organização de um rali tão grande deixa isso acontecer — lamenta Caselani.