Projeção ambiciosa para arrancada do Caxias na competição

Basta dar uma rápida olhada na tabela do Gauchão para perceber que a arrancada do Caxias não será fácil. A equipe estreia segunda-feira diante do Novo Hamburgo, fora de casa. Depois, encara o Grêmio, no Centenário, e o Inter, no Beira-Rio. Com os dois adversários mais fortes do campeonato de cara, empates podem ser bons resultados. Entretanto, para o volante Elyeser, a ambição tem que ser maior:

— Pelo que conversamos, são três finais. Desses nove pontos, estamos focando nos sete. É um pouco ambicioso, mas é assim que estamos pensando e assim vamos encarar o Gauchão.

Mesmo que a dupla Gre-Nal tenha um investimento muito mais alto que os demais, ele acredita que isso não pode intimidar. Além disso, por ser início de campeonato, a equipe grená pode ter uma vantagem.

— O nível de contratações é maior, mas acho que temos que enfrentá-los de igual para igual. Por um lado, vejo um ponto positivo de pegar eles no começo, porque não estarão em uma sequência tão grande — destaca o volante.

Já o técnico Luiz Carlos Winck prefere a cautela. Para ele, o importante é iniciar com resultado positivo para, depois, pensar no que é possível fazer contra os grandes.

— Temos que apostar bem na estreia. Fazer um jogo bom. Temos que agredir o adversário, para tentar o resultado. Porque depois já tem a dupla Gre-Nal. Desses nove pontos, temos que buscar a vitória no primeiro jogo — acredita o treinador.