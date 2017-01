Preparador físico Rodrigo Squinalli deixa o Juventude para ir ao futebol sul-coreano 

De saída 03/01/2017 | 16h25 Atualizada em

O preparador físico Rodrigo Squinalli deixou o Juventude nesta terça-feira. Ele está se transferindo para o Jeju United, da Coreia do Sul, o mesmo que queria contratar o atacante Roberson. O preparador havia retornado ao Alfredo Jaconi em dezembro para trabalhar junto com o técnico Paulo César Parente, mas deixou claro na ocasião que tinha essa proposta e que ela poderia se concretizar ou não.



— Avisei o presidente do Juventude que o clube da Coreia tinha me procurado, mas que isso estava parado. Até achei que não iria dar em nada, mas o clube entrou em contato agora no início de janeiro de novo. Deixei tudo muito claro desde quando me contrataram — justificou Squinalli.

O substituto será Diego Almeida. Ele era auxiliar de preparação física desde 2016. Almeida já foi preparador físico da equipe profissional na comissão técnica de Roger Machado, em 2014.