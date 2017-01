O recomeço de Alan Ruschel: fisioterapia no Juventude é o primeiro passo para voltar a jogar

Superação 12/01/2017 | 18h45 Atualizada em

Esta quinta-feira é mais um dia para marcar a vida de Alan Ruschel, um dos seis sobreviventes da queda do avião da Chapecoense no final do ano passado. Do trágico acidente que matou 71 pessoas em 29 de novembro, em Medellín, na Colômbia, até agora, passaram-se 45 dias. Com aspecto físico bem diferente dos tempos de atleta recente, magro, 59 kg, com o caminhar mais lento do que antes e um olhar ainda distante, Alan iniciou o tratamento de fisioterapia no clube que o revelou para o futebol, o Juventude. É o primeiro passo de um longo período de superação para voltar a jogar profissionalmente.

— Tenho que agradecer a Deus por tudo estar andando de forma rápida. Estou caminhando normalmente, faço tudo sozinho e agora, 45 dias após o acidente, inicio o tratamento de fisioterapia em um clube. Pedi para fazer esse trabalho aqui no Juventude, onde comecei, porque estou de férias com a minha esposa, que é de Caxias do Sul. Serão 10 dias até eu voltar para Chapecó e continuar a fisioterapia lá — conta Alan, que passou por uma delicada cirurgia na coluna logo após o acidente.



Antes de Caxias do Sul, o atleta realizou algumas sessões de fisioterapia em Tramandaí, onde passou alguns dias de férias. A diferença é que agora ele está voltando ao ambiente do futebol, e conta com a ajuda de velhos conhecidos, amigos desde 2007, quando Alan iniciou sua trajetória no Juventude.

— Estou muito feliz de voltar ao Alfredo Jaconi para iniciar esse tratamento. Conheço os fisioterapeutas Ricardo Finger e Jean Michelon há muito tempo, são profissionais reconhecidos no meio. Então, quero aproveitar esses 10 dias para reativar minha musculatura até eu voltar para a Chapecoense. Estou feliz de estar vivo, de estar andando e dando sequência na minha recuperação — explica.



Ainda não há nenhuma previsão exata para que ele volte a jogar, mas o desejo é que isso ocorra ainda em 2017:



— Os médicos me deram três meses para calcificar a coluna e estou deixando isso acontecer, sem pressa, mas as coisas estão passando rápido demais. Já faço tudo sozinho, só não estou correndo. Sei que vou evoluir muito aqui nesses 10 dias no Juventude, depois me recuperar totalmente na Chapecoense e pretendo voltar a jogar até o final do ano.

Um dos primeiros exercícios da recuperação é a bicicleta Foto: Marcelo Casagrande / Agencia RBS



Responsável por esse início de tratamento, o fisioterapeuta Ricardo Finger ficou muito contente ao ver a situação de Alan Ruschel:



— Ele teve uma perda de massa muscular muito grande, mas os movimentos estão todos preservados. Movimento articular do joelho, quadril, tornozelo, dos braços. O que ele precisa ganhar agora é massa muscular para voltar a ter os movimentos normais de um atleta. A meta é ele conseguir uma condição muscular melhor, uma resistência melhor, vamos estimular tudo isso. Em duas semanas, ele vai ter um ganho em torno de 10% ou 15%.



A volta para Chapecó está marcada para o dia 23. Será o segundo passo do recomeço do atleta.



— Tenho fé que vou voltar a jogar em 2017. Meu ano começa agora. Agradeço a todos pelo carinho, pelas orações. Estou feliz por estar vivo e por estar de volta ao meio do futebol — diz Alan Ruschel, que busca a partir de agora recuperar os cerca de 10 kg perdidos após o acidente.