Novo Hamburgo x Caxias: tudo o que você precisa saber para acompanhar o jogo

30/01/2017

O Caxias volta ao Estádio do Vale na noite desta segunda-feira para encarar o Novo Hamburgo que acabar com as más recordações do rebaixamento para a Divisão de Acesso em 2015. Saiba como acompanhar a partida, que marca a reestreia da equipe grená na elite estadual.



Horário

Segunda-feira, às 20h15min, no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo

Transmissão

:: Internet: a equipe do Pioneiro Esportes acompanha partida em tempo real no www.pioneiro.com/jogoaovivo

:: Rádios: Caxias e São Francisco



Prováveis escalações

:: Novo Hamburgo

Matheus, Léo, Júlio Santos, Pablo, Brida, Amaral, Jardel, Preto, Jeff Silva, Branquinho e João Paulo. Técnico: Beto Campos.



:: Caxias

Marcelo Pitol, T. Machado, Jean, Edson Borges, Márcio Goiano, Marabá, Elyeser, Wagner, Júlio César, Reginaldo Jr. e Gilmar. Técnico: Luiz Carlos Winck

Arbitragem

:: Eder Zanela, auxiliado por Leirson Martins e Luiza Reis



Ingressos

:: R$ 30