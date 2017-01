No primeiro desafio como técnico do Juventude, PC Parente projeta jogo complicado contra o Brasil-Pe

Estreia no Gauchão 28/01/2017 | 18h00 Atualizada em

Chegou o dia da estreia oficial de Paulo César Parente como técnico do Juventude. Mesmo que em 2016 ele tenha comandado do banco de reservas o time no duelo contra o Glória, pelo Estadual, quando Antônio Carlos Zago estava suspenso, o momento agora é diferente. Efetivado no cargo, ele projeta um início vitorioso.

– Vai ser uma experiência ao mesmo tempo nova e especial. Trabalhei muito para chegar neste momento, mas sabemos que vamos enfrentar uma equipe muito competitiva. Estamos prontos para encarar esse desafio – afirma PC.

Após dois meses de preparação, o técnico garante que está satisfeito com o desempenho do time na pré-temporada, mesmo com alguns resultados negativos na preparação. Para o comandante, o importante é sair com os três pontos no domingo.

– Todo mundo sabe que é um campeonato curto e precisamos somar pontos, principalmente em casa, para estar bem na tabela. Estamos prontos para disputar uma Gauchão de alto nível. Estou muito satisfeito com o grupo, uma mescla de jovens e experientes. Agora é colocar na prática o que fizemos no discurso e nos treinamentos – projeta.