Moarcir Alves será o preparador físico do Caxias para o Gauchão

Cara nova 03/01/2017 | 18h10

O Caxias anunciou Moacir Alves como seu o novo preparador físico para a disputa do Gauchão de 2017. O profissional é formado em Caxias do Sul e já trabalhou com o técnico Luiz Carlos Winck no Lajeadense, em 2015. Nesta terça, ele já iniciou os trabalhos junto ao grupo de jogadores grenás.

— Trabalhar no Caxias é uma grande oportunidade para a minha carreira. Substituir o Marcelo Carneio é uma honra pois é um excelente profissional e vamos dar continuidade ao que vinha sendo realizado — afirma Alves.



Moacir substitui Marcelo Carneiro, que deixou o Caxias para trabalhar no futebol tailandês.