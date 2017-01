Mesmo com a saída de alguns destaques, Juventude ainda aposta na base de time do ano passado

Preparação 05/01/2017 | 15h50 Atualizada em

O time versão 2017 do Juventude só vai começar a tomar forma a partir do próximo dia 11, no jogo-treino contra o Atlético Tubarão, em Bento Gonçalves. Mesmo com a saída de jogadores que se destacaram em 2016, como o goleiro Elias, o volante Vacaria, o meia-atacante Roberson e o centroavante Hugo Almeida, o trunfo ainda é a base de equipe montada no ano passado. Da zaga ao ataque, a maioria é remanescente e os que pouco jogaram esperam ganhar mais espaço agora.



— Saíram jogadores importantes, mas quem ficou vai suprir isso e dar conta do recado. Temos jogadores de qualidade, e com certeza a direção olhou isso e viu que a equipe tem chance de conquistar algo em 2017. Vai ser uma disputa sadia pela titularidade — diz o centroavante Caion, reserva de Hugo Almeida na última temporada.



Em relação ao Gauchão de 2016, quando o Ju foi vice-campeão, por enquanto apenas dois contratados serão novidades no campeonato, que começa em 29 de janeiro: o meia-atacante Murilo, ex-Joinville, e o centroavante Tadeu, que estava na Malásia. O meia Hugo, por exemplo, que é o terceiro contratado até agora, disputou o último Estadual com a camisa 10 do Ju e depois saiu.



Dos reforços internos, cinco não disputaram o Gauchão com a camisa do Ju, pois chegaram ou jogaram depois, seja na Série C ou na Copa do Brasil: os zagueiros Micael e Anderson Marques, os volantes Fahel e Bruninho e o centroavante Caion. Isso sem contar os garotos da base que se incorporaram ao grupo ou tiveram mais chances depois do Estadual, como o lateral-direito Vidal, que no primeiro semestre foi reserva de Helder, o atacante Caprini e o zagueiro Vinícius.



Daria até para fazer um time dos que atuaram ou foram relacionados no Campeonato Gaúcho do ano passado: Douglas; Vidal; Klaus, Ruan Renato e Pará; Wanderson e Sananduva (Lucas); Wallacer (Bruno Ribeiro), Hugo e Felipe Lima; Dieguinho (Dionas Bruno).



A partir do dia 11, já com a pré-temporada em Bento Gonçalves (de 10 a 20/1, com a hospedagem no Hotel Dall'Onder), é que o técnico Paulo César Parente vai dar indicativos se a versão 2017 do Ju será parecida ou diferente.