Meia Hugo é apresentado pelo Juventude e comemora chance de ter pré-temporada completa com o grupo

Quarta passagem 18/01/2017 | 16h48 Atualizada em

Um Hugo motivado e disposto a, no mínimo, repetir o bom desempenho apresentado no Gauchão de 2016. Foi isso que o meia de 36 anos demonstrou ao falar pela primeira vez nesta quarta passagem pelo Juventude. Desta vez, ele assinou com o clube até o final da temporada.

— É mais um retorno. Estou feliz por voltar, aqui me sinto em casa. A preparação tem sido muito forte. Faziam dois anos que não pegava uma pré-temporada com o grupo e tem sido muito benéfico para ter uma movimentação muito melhor desde a primeira partida do Estadual — projeta o jogador, que foi eleito para a seleção do Gauchão 2016.

Confiante e ciente da responsabilidade de ser um dos líderes do grupo, Hugo sempre faz questão de relembrar os bons momentos que já viveu com a camisa do clube. Para o Estadual de 2017, ele almeja outra vez chegar na decisão.

— Todas as vezes que vesti a camisa do Juventude tive boas atuações, fiz grandes jogos. O Juventude sempre me trouxe coisas boas, até outras propostas pelo que consigo desempenhar aqui. O objetivo inicial é novamente brigar para chegar na decisão do Gauchão. Fiquei engasgado por não ter conseguido o título, reconheço que o Inter é grande, mas como já venci outras vezes na carreira, vou brigar para agora chegar e conquistar — avisa Hugo.



Os outros dois jogadores contratados até o momento, o atacante Murilo e o centroavante Tadeu serão apresentados nos próximos dias.