Meia Bruno Ribeiro projeta mais um bom Gauchão pelo Juventude

De volta 04/01/2017 | 15h59 Atualizada em

Um dos destaques do Juventude no último Gauchão está muito feliz em voltar ao Estádio Alfredo Jaconi. Aos 33 anos, o meia Bruno Ribeiro, que estava emprestado ao Joinville, também tem uma larga experiência na Série B do Brasileirão.



Bruno Ribeiro chamou a atenção no ano passado por ser um jogador dinâmico e de muita disciplina tática. Tanto que atuou sob o comando do técnico Antônio Carlos Zago como segundo volante, meia e até de lateral-direito. As boas atuações o levaram para o Joinville, onde disputou a Série B, e acabou acompanhando de longe a boa campanha do Ju na Copa do Brasil e o acesso à Série B.



— Acompanhei as notícias e assisti pela televisão aos jogos do Juventude na reta final da Série C e na Copa do Brasil. Torci sozinho, escondido, porque afinal estava em outro clube. Torci muito mesmo, até porque eu tinha contrato e iria voltar ao final do empréstimo. E graças a Deus deu tudo certo — conta o jogador.



Bruno Ribeiro voltou confiante e com boas lembranças do Estadual:



— As recordações do Gauchão são boas mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que agora as cobranças serão maiores. Fizemos um bom papel no ano passado, chegamos na final, e agora as dificuldades vão aumentar. O lado bom é que o time não mudou muito, tem uma base, e isso vai nos favorecer. Os zagueiros são os mesmos, os volantes também são praticamente os mesmos, talvez o ataque seja mais diferente porque saiu o Roberson.



Desta vez, não está nos planos sair no segundo semestre:



— Tenho boa experiência de Série B, já disputei seis na carreira, a mais recente essa última pelo Joinville. Com certeza isso vai ajudar muito. A Série B é mais longa, tem jogadores mais experientes, tenho certeza que vou me dar bem.