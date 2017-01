Lateral-direito Murilo retorna ao Juventude para a temporada de 2017

Reforço 21/01/2017 | 17h07 Atualizada em

Um acerto rápido com um velho conhecido. O lateral-direito Murilo Silva de Araújo, 27 anos, que participou da campanha do acesso para a Série C, em 2013, está de volta ao Juventude e vai ser opção para o técnico PC Parente nesta temporada.

O atleta estava no Rio Claro-SP e após deixar o Ju ainda passou por Chapecoense-SC, Novo Hamburgo, Linense-SP e Juventus-SP. O jogador já está no Alfredo Jaconi neste sábado, quando a equipe enfrentou o São José-PoA em amistoso. Ele deve passar por exames médicos nesta segunda-feira e ser apresentado oficialmente durante a semana.