Juventude x Brasil-Pe: tudo o que você precisa saber para acompanhar a partida

O Juventude recebe o Brasil-Pe, às 19h30min deste domingo, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. O jogo é válido pela 1ª rodada do Gauchão 2017. Saiba como acompanhar a partida.



Horário

Domingo, às 19h30min, no Alfredo Jaconi



Transmissão

:: Internet: a equipe do Pioneiro Esportes acompanha partida em tempo real no www.pioneiro.com/jogoaovivo

:: Rádios: Caxias e São Francisco

:: TV: Premiere



Prováveis escalações

:: Juventude

Douglas; Bruno Ribeiro, Micael, Ruan Renato e Pará; Wanderson, Lucas, Murilo, Hugo e Felipe Lima; Caion. Técnico: PC Parente



:: Brasil-Pe

Eduardo Martini; Éder Sciola, Cirilo, Teco e Marlon; Leandro Leite, Nem, Lenilson, Rennan Oliveira e Jean Silva; Gustavo Silva.



Arbitragem

:: Leandro Vuaden, auxiliado por Max Vioni e Tiago Kappes Diel.



Ingressos

:: R$ 30 e R$ 15 (meia-entrada). Sócios em dia e menores de 12 anos têm acesso liberado.