Juventude vence o Estanciano-SE e se classifica à próxima fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior

Em primeiro 08/01/2017 | 16h05 Atualizada em

Duas vitórias, um empate, nove gols e a liderança do Grupo 29. Assim foi a campanha do Juventude na primeira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Na tarde deste domingo, o time do técnico Giordano Demore venceu o Estanciano por 3 a 2, em Itararé, e manteve a invencibilidade na competição. Na próxima fase, o Ju vai pegar o Santo André-SP.



O primeiro gol foi de Ribeiro, mas com contribuição de Lucas, contra, logo aos seis minutos de jogo. No segundo tempo, o Juventude marcou com Léo Galópolis e Kevin. No jogo anterior, o Ju tinha feito 5 a 0 no Guaratinguetá. O único empate foi na estreia, 1 a 1, contra o Londrina.