Juventude vence nos pênaltis e avança para terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior

11/01/2017

O goleiro Raul foi o grande personagem da classificação do Juventude para a terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Após o empate sem gols no tempo regulamentar contra o Santo André, na tarde desta quarta-feira, em Diadema, a equipe alviverde venceu nos pênaltis por 5 a 3 e avançou à próxima etapa da principal competição da categoria no país.

O goleiro do Ju defendeu uma das cobranças e ainda marcou o gol que garantiu a classificação da equipe. O adversário na terceira fase será Água Santa ou Estanciano, que jogam, também nesta quarta. A partida única, valendo vaga nas oitavas de final da Copinha, está marcada para quinta-feira.

O jogo teve poucas emoções. Principalmente no primeiro tempo. A equipe caxiense perdeu duas boas chances no segundo tempo, com Caprini e Arthur. Nas cobranças de pênalti, Raul brilhou. Ele converteu a quinta cobrança do Ju, que ainda marcou com Miguel Moraes, Kevin, Léo Galópolis e Caprini. O Santo André desperdiçou o pênalti com Mateus Santos.