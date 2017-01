Juventude traz zagueiro e entra na reta final de preparação para a estreia no Gauchão

Vai começar 27/01/2017 | 18h55 Atualizada em

O Juventude realizou mais um treinamento com portões fechados no Estádio Alfredo Jaconi. A equipe encara o Brasil-Pe, no domingo, às 19h30min, em confronto que promete muito equilíbrio. Os dois times irão disputar a Série B do Brasileiro em 2017.

Titular do Juventude nos principais confrontos da última temporada, o zagueiro Ruan Renato vê o Gauchão como uma "guerra", com muita disputa em campo e, em várias oportunidades, a força física prevalecendo. É o que ele espera também para a estreia.

O paulista, que completou 23 anos no último dia 14, quer no Estadual mais do que a afirmação como uma das referências do time. É hora de sair o primeiro gol pelo clube.

— Espero contribuir. Estou sendo cobrado em casa já porque ainda não saiu meu primeiro gol aqui no Juventude. Quem sabe neste ano, não só eu, mas todos zagueiros, possam ajudar especialmente nas bolas aéreas ofensivas — comenta Ruan.

Reforço

Chegou na sexta-feira ao Jaconi mais um reforço do Juventude para a temporada. É o zagueiro Rafael Alves, 32 anos, que estava no Ottawa, do Canadá, ainda passou pelo Strikers-EUA, e, no Brasil, defendeu Ituano, Goiás, Boa Esporte, Oeste e São Caetano.

Enquanto um chega, dois saem. O volante Jean e o zagueiro Douglas Tomasi, oriundos da base, foram emprestados para o Glória.