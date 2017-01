Juventude traz lateral Bruno Collaço e tem o meia Hugo como dúvida para a estreia no Gauchão

Semana movimentada 23/01/2017 | 19h40 Atualizada em

Depois de Murilo Silva, o Juventude acertou a contratação de mais um lateral, desta vez para o lado esquerdo. Trata-se de Bruno Collaço, 26 anos, que iniciou na base do Grêmio, passou por Ponte Preta, Goiás, Náutico, Chapecoense e Joinville e estava no Sochaux, da França.

O atleta chegou a ser convocado para as seleções sub-17 e sub-20 e disputará a posição de titular com Pará.



Na espera por Hugo

O meia Hugo pode ficar de fora da estreia do Juventude no Gauchão 2017. A situação será definida nesta terça-feira, quando o departamento médico receberá os exames realizados pelo atleta. O jogador sentiu um desconforto muscular no penúltimo trabalho em Bento Gonçalves, na semana passada, e foi preservado do amistoso contra o São José-PoA.

Caso seja confirmada alguma lesão ou a comissão técnica opte por não colocar o meia em campo no domingo, contra o Brasil-Pe, na estreia do Estadual, Wallacer é o substituto natural. Nesta segunda, na reapresentação do grupo, Felipe Lima foi poupado e Lucas apenas correu ao redor do gramado. Os dois devem participar normalmente da atividade desta terça-feira.

Quem também retornou aos treinos do grupo principal foram os atletas que disputaram a Copa São Paulo. O goleiro Raul, o lateral-esquerdo Ribeiro, o zagueiro Kevin e o atacante Caprini serão opções para o Estadual. No caso de Kevin, o clube ainda busca a ampliação do contrato do jogador.