Juventude perde por 1 a 0 para o São José-PoA no último amistoso antes da estreia no Gauchão

Teste em casa 21/01/2017 | 18h58

No último teste da pré-temporada, que também marcou o reencontro da equipe com o torcedor Jaconero, o Juventude perdeu para o São José por 1 a 0, na tarde deste sábado, em Caxias do Sul. A estreia da equipe alviverde no Estadual será no domingo, dia 29, contra o Brasil-Pe, às 19h30min,no Alfredo Jaconi.

Na primeira etapa, o Juventude teve o controle da posse de bola, boa movimentação, mas não conseguiu muitas finalizações. Logo aos três minutos, Pará cobrou falta da esquerda e Caion desviou de cabeça para a defesa de Fábio.

Foto: Roni Rigon / Agencia RBS

Aos oito, o goleiro do Zequinha demorou para dar o balão e acertou Wallacer. A bola subiu e o meia cabeceou na rede pelo lado de fora.

Aos 21 e 26, em finalizações perigosas do São José, Clayton recebeu na intermediária, avançou e bateu para fora. Na melhor jogada do Ju no primeiro tempo, Murilo e Felipe Lima trocaram passes na direita e o cruzamento achou Wallacer livre na área. A cabeçada saiu sobre o gol.

Aos 44, em contra-ataque bem trabalhado, o Juventude ficou reclamando de falta em Felipe Lima e Rafinha recebeu livre pela direita. Ele tocou para o meio e Clayton mandou para o gol: 1 a 0.

No segundo tempo, o Ju voltou mais agressivo no ataque. Aos quatro, Felipe Lima recebeu na esquerda, puxou para o meio e chutou para boa defesa de Fábio. A partir daí, o time voltou a ter volume, mas sem efetividade.Em muitas oportunidades, a bola passava pela área, mas sem ninguém para concluir o lance. Quando isso ocorreu, uma linda jogada. Felipe Lima deu uma caneta no defensor e cruzou para trás. Wallacer dominou e bateu no travessão.

Pouco depois, Wallacer cobrou escanteio e Ruan cabeceou para fora. Nos minutos finais, com modificações dos dois lados, o jogo perdeu ritmo e o Juventude tentou levar perigo nas bolas aéreas, sem sucesso. No teste o gol não saiu. Agora, é para valer. Dia 29, tem Gauchão.

O Juventude teve Douglas; Bruno Ribeiro, Micael, Ruan e Pará;Wanderson (Bruninho), Lucas (Sananduva), Murilo (Dieguinho), Wallacer e Felipe Lima (Alan Vencatto); Caion (Tadeu).

O São José atuou com Fábio; Bindé (Marcel), Claudinho, Wagner e Dudu;Carrillo (Carlos), Felipe Guedes, Rafinha (Gian), Clayton (Cláudio), Jô (Marcio Jonatan) e Bruno (Paulinho).