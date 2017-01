Juventude perde para o Atlético Tubarão em jogo-treino em Bento Gonçalves

Pré-temporada 11/01/2017 | 18h51 Atualizada em

Na primeira amostra de time do técnico Paulo César Parente, o Juventude perdeu o jogo-treino para o Atlético Tubarão por 1 a 0, na tarde desta quarta-feira, na Associação Geremia, em Bento Gonçalves. No primeiro tempo, só faltou mesmo o gol para coroar a boa produção ofensiva dos titulares. Na etapa final, com os reservas, o jogo ficou mais equilibrado e quem se deu melhor foi a equipe de Santa Catarina.

PC mantém as mesmas ideias de time em relação ao antecessor Antônio Carlos Zago. Partiu do esquema 4-2-3-1, povoando bastante o meio-campo e buscando mais movimentação no ataque. A formação inicial teve Douglas; Bruno Ribeiro, Anderson Marques, Ruan Renato e Pará; Wanderson e Lucas; Murilo, Hugo e Felipe Lima; Dionas Bruno.

Pelo lado do Tubarão, do técnico Mabília, alguns jogadores se destacam no nome. O principal deles é o atacante Rentería, ex-Inter. Outros dois são conhecidos das categorias de base do Juventude: o zagueiro Aldo e o atacante Paulinho, que atuaram entre os titulares. No time reserva, jogou o lateral-esquerdo Vitão, ex-Caxias e Ju.



A melhor chance de gol do Ju foi aos 31 minutos, quando Felipe Lima meteu um chutaço pelo lado esquerdo e obrigou o goleiro a espalmar por cima da trave. Depois, aos 36, Pará cobrou falta da esquerda e Anderson Marques cabeceou no segundo pau, mas o zagueiro tirou em cima da linha. Murilo e Dionas Bruno tiveram mais dificuldades para concluir a gol.



PC mudou todo o time na segunda etapa, observando jogadores como o zagueiro Micael, o volante Sananduva, o meia Wallacer e os atacantes Dieguinho e Caion, todos com boas chances de brigar pela titularidade. Jogadores importantes, como Klaus, Vidal, Fahel e Tadeu não participaram da atividade.



O gol do Atlético Tubarão saiu aos nove minutos, após uma boa jogada de Vitão pela esquerda. Depois de invadir a área, ele cruzou para Marcos Paulo, que só teve o trabalho de empurrar para o fundo da rede do goleiro Prezzi.



No domingo, o Juventude volta a jogar na Associação Geremia, desta vez diante do Cruzeiro-PoA. E, no dia 21, tem amistoso marcado contra o São José-PoA, no Alfredo Jaconi.