Juventude goleia o Guaratinguetá pela Copa São Paulo de Futebol Júnior e encaminha classificação

Sub-20 06/01/2017 | 15h54 Atualizada em

Com boa atuação e tranquilidade, o time sub-20 do Juventude goleou o Guaratinguetá por 5 a 0 na tarde desta sexta-feira, no Estádio Virgílio Holtz, em Itararé (SP), pela segunda rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Com o resultado, a equipe do técnico Giordano Demore encaminhou a classificação à fase seguinte da competição nacional.



O atacante Caprini abriu o placar aos 24 minutos do primeiro tempo. Aos 45, o também atacante Arthur Taufer, que já havia feito gol na estreia diante do Londrina (1 a 1), ampliou para o Ju. Na segunda etapa, mais três gols: um do atacante Rafael Hammes, aos nove minutos, outro do lateral-esquerdo Ribeiro, aos 23, e o último do centroavante Léo Galópolis, aos 35.



No domingo, às 14h, o Juventude encara o Estanciano, de Sergipe, na última rodada. Dependendo dos resultados paralelos, a equipe alviverde pode se classificar com um empate.