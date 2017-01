Juventude faz jogo-treino nesta quarta contra o Atlético Tubarão em Bento Gonçalves

Pré-temporada 11/01/2017 | 10h30 Atualizada em

Até que se prove o contrário, a filosofia de trabalho e as ideias de time do técnico Paulo César Parente são semelhantes às de Antônio Carlos Zago. Aliás, isso foi determinante para a direção apostar nele após a ida de Zago para o Inter. Tendo em vista essas características, não há separação de titulares e reservas nos treinos, o que torna difícil prever a equipe principal para o jogo-treino desta quarta-feira, às 17h, na Associação Geremia, em Bento Gonçalves, diante do Atlético Tubarão-SC.



Desta quarta até o dia 21, o Juventude vai se hospedar no Hotel Dall¿Onder e treinar em Bento. No domingo, tem o segundo teste do ano, desta vez contra o Cruzeiro-PoA, também na Associação Geremia. Na volta, está marcado o amistoso mais forte da pré-temporada, diante do São José-PoA, no Alfredo Jaconi. É nesta partida que a formação de time será mais latente.



Um dos poucos titulares garantidos para 2017 é o goleiro Douglas, reserva de Elias na temporada passada. O jogador de 22 anos está confiante e promete repetir as grandes atuações do antecessor:



— A gente vai ser mais visto este ano, então a responsabilidade só aumenta. Não dá para apagar o que o Elias fez. Ele jogou bem e apareceu muito nos campeonatos. Mas, a partir de agora, é um novo tempo. A vaga está aí para quem ficou aqui. Espero fazer igual ou até mais do que ele fez. No ano passado, tive algumas oportunidades e sei que tenho qualidade para jogar como titular.



Dois jogadores não vão participar deste período inicial em Bento Gonçalves: o lateral-direito Vidal, que se recupera de uma cirurgia no joelho, e o centroavante Tadeu, que sofreu uma torção no tornozelo. Um lateral-direito deve ser contratado nos próximos dias. Por enquanto, Gabriel, da base, está participando dos treinos, mas não está descartada uma improvisação no setor. A direção descartou a vinda de mais um atacante.