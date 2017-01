Juventude faz amistoso contra o Cruzeiro, de Porto Alegre, em Bento Gonçalves

Pré-temporada 15/01/2017 | 14h58 Atualizada em

No quinto dia de pré-temporada em Bento Gonçalves, o Juventude faz neste domingo um amistoso diante do Cruzeiro-PoA, a partir das 17h, na Associação Geremia, que em anos anteriores recebeu os treinos da dupla Gre-Nal. É o segundo teste do ano da equipe de Paulo César Parente.



No primeiro, uma derrota explicável de 1 a 0. Agora, a ideia é não tirar todos os titulares de uma vez só como diante do Atlético Tubarão, na última quarta-feira. Sem poder contar com o lateral-direito Vidal, que ficou em Caxias do Sul fazendo a parte final do tratamento da cirurgia no joelho, realizada ao final da temporada passada, o meia Bruno Ribeiro segue improvisado no setor.



Os outros desfalques são o centroavante Tadeu, que se recupera de uma entorse no tornozelo, e o zagueiro Klaus, este por dois motivos: desconforto muscular e porque pode ir para o Inter a qualquer momento. A direção vai dar uma resposta neste final de semana sobre a possibilidade de empréstimo.



Os volantes Fahel, que ainda passa por um trabalho especial, e Bruninho, o último a se apresentar, também não vão ser utilizados. Micael, Sananduva, Wallacer, Dieguinho e companhia ficam na reserva.