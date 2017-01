Juventude estreia com empate na Copa São Paulo de Futebol Júnior

Sub-20 04/01/2017 | 18h33 Atualizada em

Em jogo equilibrado na cidade de Itararé, Juventude e Londrina empataram em 1 a 1 na tarde desta quarta-feira pela Copa São Paulo de Futebol Júnior. Com o resultado, os dois times largam em segundo lugar no Grupo 29. O líder é o Estanciano, de Sergipe, que venceu o Guaratinguetá por 4 a 2.



O Londrina saiu na frente no finalzinho do primeiro tempo, com gol de Lucas Machado, aos 45 minutos. O empate do time do técnico Giordano Demore veio aos três minutos da etapa final, com o camisa 20 Arthur Taufer.



O Ju jogou com Raul; Vacaria, Kevin, Caio e Ribeiro (Odivan); David Lucas (Rodrigo) e Thiago; Caprini, Maicon (Arthur Taufer) e Rafael Hammes; Léo Galópolis (Miguel).



Na sexta-feira, às 14h, o Ju volta a campo para enfrentar o Guaratinguetá. No domingo, também às 14h, encerra a primeira fase diante do Estanciano.