Juventude encara o São José neste sábado no último amistoso antes da estreia no Gauchão

Reta final de preparação 20/01/2017 | 19h59 Atualizada em

Após um período de muito trabalho e concentração em Bento Gonçalves, o grupo do Juventude se reencontra com o torcedor neste sábado, às 17h, em amistoso contra o São José-PoA. Será o último teste das duas equipes antes da estreia no Gauchão. O primeiro jogo do Ju é no dia 29, contra o Brasil-Pe, também no Alfredo Jaconi.

A equipe do técnico Paulo César Parente não apresentará muitas novidades ao torcedor. Dos reforços contratados, apenas o meia-atacante Murilo está confirmado. O meia Hugo sentiu um desconforto muscular e o técnico alviverde decidiu não utilizá-lo neste amistoso, para não correr o risco de perder o atleta para a estreia, por uma lesão. Assim, Wallacer entra no meio-campo. O provável time titular tem Douglas; Bruno Ribeiro, Micael, Ruan Renato e Pará; Wanderson, Lucas, Murilo, Hugo (Wallacer) e Felipe Lima; Caion.

Durante a semana, Tadeu chegou a ser observado na equipe principal, mas deve ficar como alternativa para o decorrer do amistoso. Ainda sem poder contar com Vidal, que está na fase final de recuperação de uma lesão no joelho, resta ao treinador manter Bruno Ribeiro na lateral direita. O jogador de 33 anos atuou na função no início da carreira e não vê problemas nesta ¿volta ao tempo¿.

– É uma função que já conhecia, na qual joguei boa parte da minha carreira e tentarei ajudar da melhor maneira. A gente não esquece como é, mas dentro do que o PC está pedindo vou buscar fazer o melhor possível – destaca o jogador.

Para Bruno Ribeiro, que foi um dos destaques da equipe no Estadual de 2016, o Juventude chega, mais uma vez, forte para a competição. O entrosamento do grupo, que tem muitos remanescentes, é um dos pontos fortes e precisará ser colocado em prática a partir deste sábado.

– É certo que ainda não estaremos totalmente soltos por conta dos treinamentos muito fortes, mas já há um pouco do clima de jogo valendo, até por ser diante do torcedor, no Jaconi. Então, vamos tentar vencer, mas logicamente o resultado é o que menos interessa. O mais importante é a performance do time e fazer exatamente o que o técnico está nos cobrando – projeta Bruno Ribeiro.