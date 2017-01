Juventude e Bento Vôlei voltam a promover encontro descontraído, desta vez na Associação Geremia

Pré-temporada 19/01/2017 | 18h19 Atualizada em

Uma semana depois de receber o Juventude no Ginásio Municipal de Bento Gonçalves, o Bento Vôlei retribuiu a cortesia e participou do começo do treino desta quinta-feira, no campo da Associação Geremia. Cinco atletas e o técnico Paulão participaram de parte da atividade. Destaque para o treinador campeão olímpico, que chegou a marcar um golaço durante o bate-bola.

– Quem ganha com esse tipo de interação é o esporte da região, que está crescendo muito no cenário esportivo e precisamos trabalhar para que todas estas cidades tenham cada vez mais destaque – destacou Paulão.



Foto: Arthur Dallegrave / Divulgação

A parceria entre os dois clubes também foi elogiada pelo treinador alviverde.

— Foi um prazer receber nossos amigos do Bento Vôlei aqui, no nosso campo de treinamento. São situações bem diferentes na quadra e no gramado e os atletas têm características bem diferentes. Então, foi muito legal essa integração tanto lá no ginásio quanto aqui na Associação Geremia. Aproveitamos a oportunidade para convidar todo o time do Bento para assistir a uma partida nossa, no Jaconi, em Caxias do Sul, e vamos organizar para que a visita aconteça nas próximas semanas — avisou PC Parente, técnico do Ju.