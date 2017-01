Juventude batiza o time do Água Santa, vence nos pênaltis e vai às oitavas de final da Copa São Paulo

Sub-20 13/01/2017 | 18h31 Atualizada em

No duelo de campeões de grupos, quem se deu melhor foi o invicto. Depois do empate de 2 a 2 no tempo normal, na tarde desta sexta-feira, em Diadema (SP), o Juventude batizou o bom time do Água Santa-SP, venceu nos pênaltis por 10 a 9 e se classificou às oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O próximo adversário é o Bragantino-SP, domingo, equipe que ficou com a melhor campanha geral entre os derrotados da terceira fase (levou 3 a 0 do Cruzeiro).



Campeão do Grupo 29 com duas vitórias e um empate, o Juventude tinha superado na segunda fase o Santo André, vice do Grupo 30, nos pênaltis. No outro lado da chave, o campeão do Grupo 30, o Água Santa-SP, havia passado pelo Estanciano-SE, então vice do grupo do Ju. Com isso, os campeões se encontraram nesta sexta, pela terceira fase. E o duelo começou melhor para os paulistas.

O primeiro gol do Água Santa saiu aos 10 minutos de jogo, em uma cobrança de falta perfeita do camisa 10 Gabriel Duarte. Na etapa final, o Juventude reagiu. O atacante Caprini fez de cabeça aos 11, e o meia Miguel Perin virou o placar aos 29 minutos, também de cabeça. No final, aos 45, em uma jogada duvidosa, o Água Santa empatou com gol de Luan. No primeiro momento, a arbitragem anulou, mas depois voltou atrás.

Time alviverde faz bonito no torneio nacional Foto: Juventude, Divulgação



Nos pênaltis, quem brilhou de novo foi o goleiro Raul, que já tinha sido o herói da classificação sobre o Santo André com uma defesa e um gol. Desta vez, o camisa 1 do Juventude sofreu bastante antes de decidir a vaga. Ele fez gol nas primeiras cobranças, mas depois não conseguia fazer nenhuma defesa, apenas viu a bola ir para fora algumas vezes. E assim o placar foi aumentando.



Quando chegou a 10 a 9 para o Ju, Raul apareceu, defendeu a cobrança do zagueiro Igor e levou a equipe às oitavas de final. Os gols do Ju nos pênaltis foram de Kevin (dois: segunda e última cobranças), Miguel Moraes (dois: primeira e penúltima cobranças), Caprini (com cavadinha e tudo), Raul, Fernando, Odivan, Rodrigo e Maicon.