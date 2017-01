Ju perde e está eliminado na Copa São Paulo de Futebol Júnior

Não deu 16/01/2017 | 18h12 Atualizada em

O Juventude pressionou, buscou o gol, mas acabou perdendo por 1 a 0 para o Bragantino e foi eliminado da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O atacante Bruno Oliveira marcou o único gol da partida desta segunda-feira, em Diadema.

— Ficamos chateados, porque o Juventude é muito grande para nos contentar em ficar nas oitavas. Acho que não fomos o nosso time em campo. Não produzimos aquilo que estamos acostumados — afirmou o zagueiro Kevin, capitão do time.



O jogo começou bem aberto. Logo aos 4, Caprini resolveu testar o goleiro adversário. Da intermediária, o atacante alviverde bateu firme e Alisson espalmou. No rebote, a zaga afastou. Se parecia que a equipe do técnico Giordano Demore iria tomar as iniciativas, foi o Bragantino quem marcou. Aos 7, o meia Lucas Nathan lançou Bruno Oliveira na área e ele tocou na saída de Raul: 1 a 0 para os paulistas.

Atrás do placar, o alviverde começou a ter mais posse de bola e se aproximar do gol adversário. Aos 25 foi a vez de Léo Galópolis arriscar de longe, mas o goleiro do Bragantino defendeu. Os paulistas voltaram a ter oportunidade aos 30. Bruno Oliveira, foi lançado nas costas da defesa, passou por Odivan e bateu buscando o ângulo direito. Raul fez uma bonita defesa. A reta final de primeiro tempo foi de muita correria e pouca produtividade.

No segundo tempo, o time paulista já teve a primeira chance aos 10. Após cruzamento da esquerda, o zagueiro Caio Talarico cabeceou e Raul fez a defesa. Aos 22, nova chance do Bragantino. João Vitor recebeu na entrada da área e foi bloqueado por Kevin na hora do arremate.

O Ju pouco produziu de efetivo. A única chance mais próxima do gol foi aos 29. O lateral-direito Julio Cesar cruzou da direita, a bola desviou na zaga e o goleiro falhou. Antes que um atacante alviverde chegasse na bola, um defensor paulista afastou. Nos últimos minutos o Ju tentou atacar, mas sem efetividade. A última chance foi aos 51. Em cobrança de falta, Miguel Moraes bateu forte, mas o goleiro do Bragantino fez firme defesa. Assim, o Ju está eliminado da Copinha.

Giordano demore jogou com: Raul; Ribeiro (Maicon), Kevin, Odyvan e Fernando (Caio); Thiago, Léo Galopolis e Miguel Perin (Rodrigo); Caprini, Arthur (Julio Cesar, depois Bruno) e Rafael (Miguel Moraes).