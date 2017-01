Jajá terá, com o Caxias, a segunda oportunidade de atuar na elite Estadual

Apresentação Gauchão 2017 25/01/2017 | 07h56 Atualizada em

Jajá define como meta fazer mais de seis gols no Gauchão

Principal destaque nas últimas edições da Divisão de Acesso, Jajá terá, apenas, a segunda chance de disputar a elite do futebol gaúcho. Se na primeira, em 2009, pelo Inter-SM, ele foi pouco utilizado, em 2017 chega como um dos ídolos da torcida do Caxias.

Aos 30 anos, o centroavante está respaldado pelos 13 gols e o título que ganhou com a equipe grená na temporada passada. Camisa que está trazendo sorte ao goleador. No primeiro teste em que foi utilizado este ano, contra o Passo Fundo, dia 14, balançou a rede

— Parece que eu visto a camisa grená e acabo sendo iluminado. Contra o Passo Fundo não foi diferente. Fico feliz de poder entrar e marcar gols — diz Jajá.

Os gols que em 2016 foram decisivos transformaram o atacante em referência para o torcedor. É ídolo recente, com direito a faixa no Centenário. E se centroavante vive disso, ele também traça objetivos para serem cumpridos. Na temporada passada, a meta era marcar 20 gols. Fez 18, sendo que não disputou as Copinhas por ter saído para o futebol catarinense. Para este Gauchão, os números são um pouco mais modestos:

— Já estou com a meta estabelecida. Minha intenção é de fazer acima de seis gols no campeonato. Agora é trabalhar forte para conseguir esse objetivo.

A pré-temporada foi de trabalhos intensos. Jajá se reapresentou 10 dias antes do grupo e treinou em separado por mais de um mês para perder o peso desejado pelo técnico Luiz Carlos Winck. Foi utilizado em apenas dois jogos e marcou um gol. Mas está focado para tentar fazer bonito com a camisa grená, que tem um peso diferente para ele.

— O Caxias tem uma importância grande na minha carreira. Praticamente, é o único clube grande do Estado em que eu acabei jogando. Não desmerecendo as outras camisas que vesti, mas em termos de proporções e destaque, aqui no Centenário foi diferente — enumera o jogador.

Ao torcedor, Jajá pede o apoio dentro e fora de casa. E acredita que o grupo esteja pronto para lutar bastante para fazer uma boa campanha no Estadual. Aos adversários, prefere o silêncio.

— É melhor deixar eles quietos. Depois que acontecer (referindo-se aos gols que pretende marcar), eles verão o susto — brinca Jajá.