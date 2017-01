Grupo de jogadores do Juventude se reapresenta nesta terça com dúvidas e novidades para o Gauchão

Preparação 03/01/2017 | 06h10 Atualizada em

Após a perda de parte da espinha dorsal de 2016, com as saídas de Elias, Vacaria, Roberson e Hugo Almeida, a grande dúvida no Alfredo Jaconi é se vai sair mais alguém. Na tarde desta terça-feira, o grupo de jogadores se reapresenta para o segundo período da pré-temporada, mas o zagueiro Klaus e o lateral-esquerdo Pará são alvos de muitas sondagens e podem deixar o Juventude a qualquer momento caso chegue uma proposta oficial interessante:



— Nenhum contato oficial ainda por eles, mas se a negociação for boa para o clube, podem sair — garante o presidente Roberto Tonietto.



O técnico Antônio Carlos Zago, que trocou o Ju pelo Inter, teria indicado Pará nos últimos para a direção colorada, tendo em vista a dificuldade para encontrar um lateral-esquerdo no mercado. O nome de Klaus também circulou nos bastidores do Estádio Beira-Rio.



Enquanto isso, nesta terça é dia de algumas novidades na reapresentação. O meia Bruno Ribeiro, que estava emprestado ao Joinville, tirou o período de férias após a Série B e está de volta. Também retorna o volante Bruninho, que pertence ao Palmeiras e acertou a renovação de empréstimo com o Ju.



Dos reforços de fora, chega o centroavante Tadeu, 30 anos, enquanto o meia Hugo (que saiu no segundo semestre de 2016), 36 anos, e o meia-atacante Murilo, ex-Inter, Botafogo e Joinville, já vinham treinando.