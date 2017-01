FOTO: Alan Ruschel autografa camisa e agradece apoio do Juventude em sua recuperação

Recomeço 18/01/2017 | 17h26 Atualizada em

O meia Alan Ruschel encerra nesta quinta-feira os primeiros passos de sua recuperação para voltar ao futebol. O jogador ficou nove dias trabalhando com os fisioterapeutas do Juventude e, nesta quarta, foi até Bento Gonçalves para almoçar com o grupo alviverde, que está em pré-temporada na cidade. Além disso, deu continuidade ao seu processo de fortalecimento muscular com os profissionais do Ju.

Alan retorna para Chapecó na sexta-feira pela manhã. Antes de se despedir, ele fez questão de autografar uma camisa do Ju, que deve ser emoldurada e ficar na sala de fisioterapia do Alfredo Jaconi. A camisa tinha os dizeres: "Ao Esporte Clube Juventude, meu muito obrigado pelo carinho e por fazer parte da minha vida e da minha recuperação".



Delegação do Juventude posa para foto com Alan Ruschel (segunda à camisa, à direita), em frente ao hotel Dall'Onder Foto: Felipe Nyland / Agência RBS

Abraçado por muitos profissionais do clube e atencioso com fãs que pediam fotos, Alan ainda reuniu-se com a delegação do Juventude para uma foto em frente ao hotel onde o grupo está concentrado.