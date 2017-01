Fora de casa, Bento Vôlei encara o Montes Claros neste sábado com o objetivo de voltar ao G-8

Reação em 2017 28/01/2017 | 06h05 Atualizada em

Depois de duas semanas sem jogos, o Bento Vôlei/Isabela retoma a campanha na Superliga Masculina neste sábado, às 18h, contra o Montes Claros, em Minas Gerais. A equipe do técnico Paulão vem de duas vitórias seguidas na competição, contra Minas e São Bernardo, e ainda busca entrar e se consolidar no grupo dos oito primeiros colocados que avançam às quartas de final.

Atualmente na nona colocação da tabela, com 15 pontos, o Bento busca manter o embalo em 2017 e quer se aproveitar da irregularidade do adversário, que ocupa a sexta posição, com 25, mas vem de duas derrotas consecutivas, sendo uma no clássico contra o Minas. No primeiro turno, os serranos venceram o Montes Claros por 3 a 0, em Bento.

– A equipe teve um crescimento maravilhoso nessas duas semanas. Teremos um jogo difícil, mas nosso time está preparado e com condição de enfrentá-los de igual para igual. Vamos muito confiantes, buscando voltar com um resultado positivo que é de suma importância para que possamos vislumbrar nossa classificação – disse o técnico Paulão.