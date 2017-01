Mudou 13/01/2017 | 12h03 Atualizada em

A estreia do Caxias no Campeonato Gaúcho teve uma alteração na data. O jogo contra o Novo Hamburgo, que ocorreria no domingo, dia 29, foi transferido para segunda-feira, 30, às 20h15min, no Estádio do Vale. O pedido partiu da equipe do Vale dos Sinos, que prefere atuar nas segundas.

O Caxias segue sua preparação ao campeonato. Neste sábado enfrenta o Passo Fundo, às 17h, no Estádio Centenário. Na quarta-feira, realizará um jogo-treino contra o Criciúma, no CT do clube catarinense.