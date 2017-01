Empresário de Maxi Rodríguez nega qualquer tratativa com o Juventude

Só boato 04/01/2017 | 17h35 Atualizada em

Durou pouco tempo o boato que surgiu em Porto Alegre sobre a possibilidade de o meia-atacante Maxi Rodríguez ser emprestado ao Juventude. Walter Cirne, empresário do jogador argentino, diz que não houve nenhum contato do Ju ou da direção gremista para tratar deste assunto:

— Ninguém me passou nada do Juventude. O Maxi se apresenta dia 11 no Grêmio e depois vamos ver quais os planos do clube e do Renato Portaluppi para ele. O contrato do Maxi com o Grêmio vai até dezembro deste ano.



Roberto Tonietto, presidente do Juventude, negou inclusive uma suposta dívida do Grêmio com o clube, o que seria o motivo principal para o empréstimo do atleta da Arena para o Jaconi.



— Não tem nada disso. Nem sobre o Maxi, nem sobre a dívida — afirma Tonietto.



Aos 26 anos, Maxi Rodríguez estava atuando por empréstimo no Peñarol, do Uruguai. Ele também já jogou no Vasco (2014) e no Universidad de Chile (2015), sempre emprestado pelo Grêmio. Max foi revelado pelo Wanderers, de Montevidéu, entre 2009 e 2013.