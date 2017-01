Em jogo nervoso, Caxias Basquete conquista a segunda vitória no NBB 9

Fim da má fase? 07/01/2017 | 19h19 Atualizada em

Caxias, do ala/pivô Arthur, conquistou uma vitória importante no campeonato nacional Foto: Roni Rigon / Agencia RBS

O ano de 2017 pode ter mudado também a fase do Caxias do Sul Basquete/ Banrisul. Jogando no Ginásio do Vascão, neste sábado, a equipe do técnico Rodrigo Barbosa venceu o Vasco por 78 a 73. Essa foi a segunda vitória da equipe caxiense no NBB 9. Triunfo importante na luta contra o rebaixamento à Liga Ouro. Na próxima quarta, o time recebe o Pinheiros, às 20h.

O destaque da partida foi o armador Vinícius, que anotou 17 pontos. Outro destaque caxiense foi o ala/pivô Rafael Stabile que conseguiu neutralizar o ala norte-americano Jackson, principal nome vascaíno. Pelo lado dos cariocas, o maior pontuador foi o ala/pivô Murilo, com 16 pontos.

O Caxias Basquete começou com uma postura diferente na partida. Com marcação forte e aproveitando os erros cometidos pelo Vasco, a equipe abriu oito pontos de vantagem nos primeiros quatro minutos. Destaque para o armador Vinicius com duas cestas de três. Sem excesso de erros, a equipe caxiense encerrou o período inicial vencendo por 18 a 12.

O Vasco voltou mais agressivo no segundo quarto. Conseguiu impor uma defesa mais forte sobre o Caxias. Assim, os cariocas conseguiram empatar nos primeiros quatro minutos. Com um jogo feio e muitos erros de ambos os lados, quem saiu melhor foram os cruzmaltinos. Eles chegaram a virar o placar e abrir quatro pontos de vantagem. Quando o intervalo se encaminhava com uma boa vantagem vascaína, o ala/pivô Arthur fez uma cesta de três pontos e diminuiu a vantagem adversária. Fim de primeiro tempo 32 a 31 para o time carioca.



A volta do intervalo foi dominada pelo Caxias. Aproveitando os erros do Vasco, o time do técnico Rodrigo Barbosa reassumiu a liderança do placar. Com atuação destacada do pivô Marcão. Enquanto os cariocas tiveram muitos erros ofensivos, o Caxias soube aproveitar e fez um dos seus melhores terceiros quartos da atual temporada. Saiu vencendo por 57 a 54.

No último período o jogo ficou um pouco mais nervoso. A equipe caxiense, mesmo com alguns erros, conseguiu manter a vantagem no placar. Os últimos minutos foram mais tensos. E o Vasco abusou dos erros, permitindo que o Caxias abrisse vantagem de sete pontos. Nos últimos segundos, os cariocas conseguiram uma reação, mas que foi parada pelo time do técnico Rodrigo Barbosa. Fim de jogo 78 a 73 para o Caxias e a segunda vitória no NBB 9.