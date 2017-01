Douglas encara com tranquilidade o desafio de substituir Elias e ser o titular do gol do Juventude em 2017

Apresentações do Gauchão 2017 24/01/2017 | 06h45 Atualizada em

É um desafio e tanto. Com a tranquilidade que demonstrou nas primeiras oportunidades recebidas e a firmeza nas palavras de quem se diz pronto para o novo momento, Douglas Silva inicia 2017 como titular do Juventude. Mais do que apenas uma sucessão natural na excelente escola de goleiros do clube, o jogador de 22 anos terá nas mãos a missão de substituir o ídolo Elias, emprestado para a Chapecoense.

Cria do Profut, equipe carioca que revelou, por exemplo, o atacante Vanderlei, campeão da Taça Piratini pelo Caxias, em 2012, o goleiro veio para o Juventude aos 14 anos. Natural de Itaboraí, viu a derrocada do clube para a Série D na temporada seguinte à chegada. Antes de chegar ao profissional, ainda passou duas temporadas emprestado ao Botafogo-RJ.

Mais maduro e disposto a brigar por um lugar no grupo principal, Douglas voltou em 2014, encontrou espaço e agora pode ser protagonista em uma temporada que marca o retorno do clube à Segunda Divisão nacional.

– Tenho que pensar em fazer boas partidas para deixar essa boa impressão para a comissão técnica, para a torcida e para todos que acompanham nossos jogos. O Elias teve grandes atuações no ano passado, mas agora é um novo tempo. Ele foi para uma outra equipe, estou assumindo a posição e vou tentar fazer até melhor do que ele. Estou me dedicando ao máximo nos treinamentos e buscando o entrosamento com o restante do time para estar muito bem preparado – destaca o goleiro.

As primeiras oportunidades no time titular vieram em 2016. Foram oito jogos entre Gauchão, Copa do Brasil e Série C, em momentos nos quais Antônio Carlos Zago optou por dar um descanso ao titular. Sem que Elias desse qualquer brecha, restou esperar a vez. No Estadual deste ano, com a confiança da comissão técnica, Douglas quer dar continuidade ao que apresentou até aqui pelo clube.

– Não fui pego de surpresa com essa chance. Desde o ano passado venho atuando, joguei em partidas importantes e nunca me senti um reserva permanente. Sei da minha qualidade, do meu potencial, respeito muito os outros goleiros, mas acredito que posso ser o titular – projeta o novo camisa 1.

Depois de Airton, negociado com o Red Bull Salzburg, em 2015, e Elias, chegou a vez de Douglas. Para seguir os passos dos antecessores, o goleiro de 1m89cm não quer que o foco esteja voltado apenas para ele e, sim, em um time qualificado e que vai brigar por títulos nesta temporada:

– O Juventude dá muita oportunidade para jovens jogadores. Sempre cito nosso grupo de goleiros. O mais velho sou eu, com 22 anos. Acho que não existe isso em outro clube do Brasil. Existe um retrospecto muito interessante de goleiros formados aqui e espero continuar essa sequência. Estou com o pensamento fixo de contribuir com o grupo, não aparecer sozinho, mas de ajudar o Juventude a chegar longe nas competições.