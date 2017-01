Confiante após boas atuações em 2017, Caxias do Sul Basquete recebe o Brasília nesta quinta-feira

Jogão no NBB 9 26/01/2017 | 07h01 Atualizada em

As boas atuações contra Vasco e Pinheiros, nos dois primeiros jogos de 2017, trouxeram uma perspectiva positiva para a sequência do Caxias do Sul Basquete/Banrisul no NBB 9. Nesta quinta-feira, às 20h05min, a equipe encara o tradicional Brasília, no Ginásio Vascão, na abertura do returno. Sábado, o adversário será o Minas, também em casa. Os ingressos custam R$ 20.

Após a vitória sobre os cariocas, o time caxiense teve ótima atuação contra os paulistas, dominou grande parte do jogo, mas pecou nos instantes finais e acabou derrotado. Depois do confronto, foram duas semanas de treinamentos fortes para encorpar o grupo, que tem todos os atletas à disposição e sem qualquer problema físico.

– É notória a melhora da equipe no aspecto coletivo. Apesar da derrota para o Pinheiros, que foi difícil de aceitar, pela boa atuação e a recuperação no jogo, essa partida e a vitória sobre o Vasco deram uma confiança muito grande para a equipe. Agora, é pensar em melhorar. Cada jogo é uma história e temos que estar preparados para encarar a dificuldade – avalia o armador Fred.

Contratado na reta final de 2016, o ala/pivô Diego ganhou a vaga de titular do time com médias de sete pontos e 3,3 rebotes por partida. Para ele, o crescimento da equipe é natural por conta do melhor entrosamento com o passar dos jogos e da intensidade dos treinamentos.

– Claro que todo mundo sempre quer jogar, mas esse período de treinos foi muito importante e chegaremos bem preparados para esses duelos. O esporte passa muito pela confiança e, quando você está em um momento ruim, até as coisas mais naturais de fazer não dão certo. Esperamos colocar essa confiança em quadra, jogando de forma alegre e para cima dos adversários – projeta Diego.

O confronto desta quinta também tem um sabor especial para o Caxias do Sul Basquete. No ano passado, o Brasília foi o adversário da equipe nas oitavas de final do NBB 8. Na ocasião, mesmo com o franco favoritismo do rival, a equipe de Rodrigo Barbosa conquistou uma grande vitória no primeiro duelo dos playoffs, justamente no Vascão.

– Contra o Brasília é uma situação especial, até por conta dos playoffs do ano passado. Vamos tentar repetir a vitória em casa neste momento, que seria muito importante – comenta o ala/pivô.

O Brasília é o vice-líder do NBB 9, com 11 vitórias em 15 partidas. O Caxias tenta sair da última posição, com dois triunfos e mesmo número de jogos.