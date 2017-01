Com gol do centroavante Gilmar, Caxias vence a primeira na pré-temporada

Fim do Jejum 11/01/2017 | 22h47 Atualizada em

Meia Wagner (E) fez sua estreia com a camisa do Caxias Foto: Marcelo Casagran / Agencia RBS

Em um amistoso bastante disputado na noite desta quarta, no Estádio Antônio David Farina, o Caxias venceu o Veranópolis por 1 a 0 e marcou seu primeiro gol na pré-temporada. Coube ao centroavante Gilmar acabar com o jejum que durava duas partidas. Quem ainda não saiu do zero em 2017 é o VEC, que já havia empatado dois amistosos em 0 a 0, contra Passo Fundo e Novo Hamburgo, ambos em casa.

No primeiro tempo, o técnico Luiz Carlos Winck colocou em campo a equipe considerada titular, mas com duas novidades em relação à derrota de 2 a 0 para o Passo Fundo, no último sábado: o volante Elyeser no lugar de Marlon e o atacante Nicolas na vaga de Reis. Os dois tiveram boa participação em uma partida caracterizada por jogadas ríspidas, muitas faltas e poucas chances de gol.

A equipe grená atuou com Marcelo Pitol; Thiago Machado (Gian), Jean (Leomar), Edson Borges (Geninho) e Márcio Goiano; Marabá (Marlon); Reginaldo Júnior (Baiano), Elyerser (Júlio César), Diego Miranda (Wagner) e Nicolas (Juliano Tatto); Gilmar (Reis). O esquema 4-1-4-1 funcionou mais na defesa do que no ataque, com o VEC se saindo melhor no ataque.

As grandes chances de gol foram de Jonatan Lima, de cabeça, em bola que possou rente à trave de Pitol, e um chute forte de Nicolas, que obrigou o goleiro Reynaldo a fazer grande defesa.

Na segunda etapa, o único lance interessante foi o gol de Gilmar, aos 30 minutos, após pegar um rebote de Reginaldo Júnior. Na risca da área, o centroavante chutou por baixo e meteu para o fundo da rede do goleiro do Veranópolis. Depois disso, o VEC tentou chegar, mas Marcelo Pitol segurou a vitória.