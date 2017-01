Tabela confirmada 17/01/2017 | 19h12 Atualizada em

Previsto inicialmente para o dia 19 de março, o clássico Ca-Ju válido pela primeira fase do Gauchão 2017, foi confirmado para o sábado, 18 de março, às 18h30min, no Estádio Alfredo Jaconi. O confronto será transmitido pelo pay-per-view e é válido pela oitava rodada da competição.

O Ju estreia no Estadual no dia 29 de janeiro, domingo, às 19h30min, no Jaconi, contra o Brasil-Pe. No dia seguinte, o Caxias encara o Novo Hamburgo, às 20h15min, no Estádio do Vale.