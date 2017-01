Caxienses vão percorrer mil quilômetros de bicicleta até o Uruguai

Clicloturismo 14/01/2017 | 08h34 Atualizada em

Tiago Fiamenghi e Cesar Mincato (D) vão partir em 11 de fevereiro para Montevidéu, no Uruguai

Tiago Fiamenghi e Cesar Mincato (D) vão partir em 11 de fevereiro para Montevidéu, no Uruguai Foto: Diogo Sallaberry / Agencia RBS

Quantas pessoas você já viu largar tudo em busca de um projeto pessoal, mudar de vida ou uma aventura improvável? Esse parece ser o tom do novo século. Há uma vontade maior pelo inusitado e a busca pela qualidade de vida.

Entretanto, nem todas essas mudanças podem ocorrer da melhor forma. Por vezes, as pessoas sequer planejam. Apenas, buscam algo diferente para sair da rotina. E numa dessas aventuras, sem planejamento, surgiu o Bike & Wine.

O empresário Cesar Vial Mincato foi a inspiração. Em fevereiro do ano passado, ele foi de bicicleta até a praia de Torres. Nada saiu como ele pensava. Mas deu a ideia para algo maior: ir até Montevidéu de bicicleta. Ao lado do amigo e também empresário Tiago Fiamenghi, Mincato percorrerá cerca de mil quilômetros a partir do dia 11 de fevereiro.

— O projeto tem um caráter motivacional. Fala um pouco sobre estilo de vida, manter-se saudável física e mentalmente — acredita Fiamenghi.

Pedalar até o Uruguai era um projeto solto. Sem a ideia de turismo. Era unicamente um desafio pessoal. Foi Fiamenghi quem trouxe a ideia de documentar todo este processo. Aliado a isso, surgiu a dentista e fotógrafa Andréia Fadanelli, que fará apoio de caminhonete aos dois ciclistas.

A união dos três resultará em um livro fotográfico, um documentário com cerca de 50 minutos de duração e uma exposição das belas paisagens que encontrarão até Montevidéu.

O projeto está praticamente fechado. Nos primeiros cinco dias, o objetivo é chegar até o Chuí, divisa entre os países. Até aí o foco é todo no pedal e um ritmo forte para cumprir em torno de 100 km por dia. Após, começa a fase do turismo propriamente dito. Os aventureiros querem visitar vinícolas e produções de azeite de oliva.

Para cumprir com este projeto, os treinos começaram há nove meses. Até porque, a preparação física e mental é fundamental para cumprir o objetivo. Os treinamentos envolvem três dias de academia, alimentação correta e 100 km de pedal por semana.

Mas o grande mote do Bike & Wine é inspirar que mais pessoas tenham a iniciativa. A vontade que falta para começar a mudar de vida. Seja qual for o esporte. No caso da dupla, é a bicicleta.

— Para começar a pedalar precisa de uma bicicleta e um pouco de vontade. É um olhar diferente sobre tudo — afirma Cesar.