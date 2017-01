Caxiense Marcelo Demoliner conquista grande vitória e avança às oitavas de final do Australian Open

Tênis 21/01/2017 | 16h52 Atualizada em

Demoliner deve ganhar posições no ranking da ATP com a boa campanha

Foto: Felipe Nyland / Agencia RBS

O caxiense Marcelo Demoliner, 64 º do mundo no ranking de duplas, conquistou uma grande vitória neste sábado, e garantiu vaga nas oitavas de final do Australian Open, em Melbourne, primeiro Grand Slam da temporada, disputado sobre o piso rápido.

Ele e o parceiro, o neozelandês Marcus Daniell, derrotaram a dupla dos cabeças de chave 6, o americano Rajeev Ram e o sul-africano Raven Klaasen, por 2 sets a 0 com parciais de 6/1 e 7/6 (7/4).



— Foi uma grande partida, jogamos muito bem, sobretudo no primeiro set, e fomos bem nos momentos decisivos do segundo set. Estamos bem felizes e agora é outro jogo duro pela frente — destacou Demoliner.

Na segunda-feira, na busca por uma vaga inédita nas quartas de final de um Grand Slam, eles enfrentarão os australianos Sam Groth e Chris Guccione, que passaram pelos décimos favoritos, o filipino Treat Huey e o bielorrusso Max Mirniy com 7/6 (12/10) e 7/6 (7/5).