Caxias vence o Passo Fundo em amistoso no Estádio Centenário

Pré-temporada 14/01/2017 | 19h09 Atualizada em

Com o retorno do goleador Jajá, o Caxias venceu o Passo Fundo por 2 a 1 em amistoso neste sábado, no Estádio Centenário, e deu o troco no adversário na pré-temporada para o Gauchão. Na semana passada, a vitória havia sido do Passo Fundo no Vermelhão da Serra.



Com três novidades na escalação titular que derrotou o Veranópolis por 1 a 0 na quarta-feira passada, o time grená começou bem no primeiro tempo. Geninho, na zaga, e Wagner e Júlio César, do meio para a frente, corresponderam às expectativas e deram intensidade à equipe do técnico Luiz Carlos Winck. Com desconforto muscular, o zagueiro Edson Borges foi preservado, enquanto o meia Diego Miranda e o meia-atacante Reginaldo Júnior foram para a reserva.



O primeiro gol não demorou muito a sair. Aos 13 minutos, o volante Elyeser cruzou da direita, Nicolas escorou de cabeça para trás e Márcio Goiano bateu cruzado da esquerda. O goleiro Gustavo deu rebote, e Júlio César aproveitou para abrir o placar: 1 a 0.



No segundo tempo, Winck voltou com as duas primeiras substituições da tarde: Reis no lugar de Nicolas e Reginaldo Júnior na vaga de Júlio César. Não que eles estivessem mal, mas a ideia era evitar o desgaste e fazer a comparação entre os concorrentes. O Caxias caiu um pouco de produção e o Passo Fundo aproveitou. Aos 20 minutos, Sosa aparou de cabeça um cruzamento da direita e empatou o jogo: 1 a 1.



Só que o Caxias já tinha o centroavante Jajá em campo, que substituiu Gilmar. O goleador grená no ano passado não decepcionou. Aos 30 minutos, o meia Marlon cobrou escanteio da esquerda com destino certo. Jajá acertou a cabeçada e mandou para o fundo da rede: 2 a 1. A torcida agradeceu mais uma vez ao seu artilheiro.



O Caxias atuou com Marcelo Pitol; Thiago Machado (Gian), Geninho (Laércio), Jean (Leomar) e Márcio Goiano (Juliano Tatto); Marabá (Baiano); Elyeser (Diego Miranda), Júlio César (Reginaldo Júnior), Wagner (Marlon) e Nicolas (Reis); Gilmar (Jajá).



Na próxima quarta-feira, dia 18, o time grená faz o último teste antes da estreia no Gauchão, dia 30, contra o Novo Hamburgo. Vai ser um jogo-treino diante do Criciúma, em Santa Catarina.