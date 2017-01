Caxias retoma pré-temporada nesta segunda-feira e terá quatro amistosos antes da estreia no Estadual

Segunda etapa 01/01/2017 | 19h11 Atualizada em

O Caxias se reapresenta na tarde desta segunda-feira no Estádio Centenário e inicia a principal fase de preparação ao Gauchão. Ao todo, a equipe realizará quatro amistosos. O primeiro adversário será o Passo Fundo, no próximo sábado, fora de casa. Depois, enfrentará o Veranópolis fora, Passo Fundo, em casa, e fecha a série com o Atlético Tubarão-SC, fora.

Esta é a fase de consolidação do trabalho e do grupo de jogadores. O técnico Luiz Carlos Winck já começará a pensar na ideia de time titular. Até por isso, todos querem mostrar serviço e ninguém quer perder qualquer oportunidade.

– O nosso grupo é muito bom e temos que estar fortes para darmos o 100% que todos esperam. Vamos ter que vencer os jogos, não interessa se serão amistosos – destaca o meia Reis.

Nos próximos dias devem ser apresentados oficialmente os últimos reforços anunciados: o centroavante Gilmar, os atacantes Reginaldo Jr. e Wellington, além do meia Wagner. O Caxias estreia no Gauchão no dia 29, contra o Novo Hamburgo, fora de casa.