Caxias perde para o Passo Fundo em amistoso fora de casa

Pré-temporada 07/01/2017 | 19h14 Atualizada em

Mesmo sendo amistoso e consequentemente não valendo três pontos, o Caxias não começou bem o ano. Na tarde deste sábado, o time do técnico Luiz Carlos Winck perdeu por 2 a 0 para o Passo Fundo, do treinador Paulo Porto, no Estádio Vermelhão da Serra.



No esquema 4-1-4-1, o Caxias não conseguiu criar boas chances de ataque. No primeiro tempo, o Passo Fundo dominou a partida e marcou seus gols com o atacante Saldanha, formado na base do Grêmio e ex-Ypiranga, e Genesis, ex-Boa Esporte.

A equipe grená atuou com Marcelo Pitol (Lúcio); Thiago Machado (Gian), Jean (Laércio), Edson Borges (Geninho) e Márcio Goiano (Juliano Tatto); Marabá (Baiano); Marlon, Diego Miranda, Reis (Elyeser) e Reginaldo Júnior (Wellington Melo. Depois, Júlio César); Gilmar (Nicolas).

Na próxima quarta-feira, o Caxias faz o segundo amistoso do ano, desta vez diante do Veranópolis, no Estádio Antônio David Farina.