Caxias inicia última semana da pré-temporada com reforço para o meio-campo

Reposição 22/01/2017 | 19h05 Atualizada em

Gilmar (C) deve ser titular do Caxias na estreia do Gauchão

Gilmar (C) deve ser titular do Caxias na estreia do Gauchão Foto: Felipe Nyland / Agencia RBS

Após as saídas de David e Tinga, o Caxias foi ao mercado para buscar uma reposição e, neste final de semana recebeu o volante Reinaldo, 32 anos. O experiente jogador já treinou no Estádio Centenário e deve realizar os exames médicos nesta segunda-feira, antes de ser anunciado.

O atleta tem passagens por Palmeiras, Bragantino, Náutico, Ituano e trabalhou com o técnico Luiz Carlos Winck no Lajeadense. Fora do país, ainda atuou na Jordânia, em Portugal, na Argentina e na Romênia. Em 2016, além da equipe de Lajeado, defendeu o São José-PoA.

O grupo grená volta aos treinos nesta segunda e terá uma semana de preparação para a estreia no Gauchão, dia 30, na próxima segunda-feira, contra o Novo Hamburgo, no Estádio do Vale. O atacante Nicolas, com lesão no joelho esquerdo, será desfalque. Por outro lado, Winck espera contar com o zagueiro Édson Borges e com o centroavante Gilmar, que ficaram de fora do jogo-treino contra o Criciúma, na semana passada.

Troca de carteirinhas

O Caxias está convocando os sócios para efetuarem a troca das carteirinhas. O novo sistema permitirá maior agilidade no acesso ao Centenário. O atendimento é na Sala de Sócios do estádio, de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h15min às 18h e, no sábado, das 9h às 12h.