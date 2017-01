Caxias faz pequena alteração na agenda de testes da pré-temporada

Preparação 09/01/2017 | 20h43 Atualizada em

O amistoso entre Caxias e Atlético Tubarão-SC, que ocorreria no próximo dia 21, foi cancelado. Em substituição, a direção grená confirmou um jogo-treino contra o Criciúma, dia 18, no Centro de Treinamentos do clube catarinense. As demais partidas estão mantidas.



A primeira será contra o Veranópolis, nesta quarta-feira, às 20h, no Antônio David Farina. O técnico Luiz Carlos Winck deve realizar mudanças na equipe titular para este segundo teste.



O atacante Wellington Melo não estará à disposição. Ele sentiu o músculo posterior da coxa direita na derrota para o Passo Fundo, no último sábado, e será reavaliado. Derrota esta que rendeu uma longa conversa na reapresentação do grupo nesta segunda-feira. A revanche será domingo, no Centenário.



— Dá para tirar coisas boas. Ainda estamos nos adaptando ao novo sistema que o Winck está colocando. Temos tempo para corrigir — afirma o meia Marlon.