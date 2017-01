Caxias faz amistoso da revanche contra o Passo Fundo neste sábado

Pré-temporada 14/01/2017 | 05h25 Atualizada em

Ainda não é Gauchão, mas tem cara de campeonato. Depois de perder na semana passada no Estádio Vermelhão da Serra, o Caxias quer dar o troco no Passo Fundo neste sábado, às 17h, no Centenário, no amistoso da revanche. O ingresso é 1 kg de alimento não perecível.



O time grená vem motivado após a vitória de 1 a 0 sobre o Veranópolis, quarta-feira, no Antônio David Farina, com gol do centroavante Gilmar. Apresentado de forma oficial na sexta-feira, Gilmar acredita em um desempenho cada vez melhor daqui para a frente:



— Em Passo Fundo, não fomos bem, mas em Veranópolis mostramos um jogo mais solto e a tendência é melhorar cada vez mais.



O técnico Luiz Carlos Winck terá um desfalque: o zagueiro Edson Borges sentiu um desconforto muscular e deve ser preservado. A boa notícia é que o centroavante Jajá, artilheiro do time no ano passado, volta a ser relacionado. A ideia é utilizá-lo no segundo tempo. Na etapa inicial, três jogadores devem ganhar uma chance com Winck: o zagueiro Geninho, o meia Wagner e o meia-atacante Júlio César.



A formação titular deve ter Marcelo Pitol; Thiago Machado, Geninho, Jean e Márcio Goiano; Marabá, Elyeser, Júlio César (Reginaldo Júnior), Wagner e Nicolas; Gilmar. Com isso, o camisa 10 Diego Miranda vai para a reserva. Wagner e Júlio ingressaram bem no jogo de Veranópolis e entraram na briga de vez por vagas no meio-campo.