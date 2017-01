Caxias faz amistoso contra o Passo Fundo neste sábado no Vermelhão da Serra

Pré-temporada 07/01/2017 | 06h21 Atualizada em

Ainda faltam pouco mais de 20 dias para a estreia do Caxias no Gauchão, contra o Novo Hamburgo, dia 29, mas o time do técnico Luiz Carlos Winck já começa a tomar forma, e com várias caras novas, a partir deste sábado, às 17h, em amistoso contra o Passo Fundo no Estádio Vermelhão da Serra.



Para a disputa do Gauchão, a direção grená fez 13 contratações e deve parar por aí. As saídas do meia Tinga e do volante David, recentemente, não devem ser repostas. Ainda assim, foi praticamente montado um novo time. O que permanece é a formação 4-1-4-1, implementada por Winck desde que chegou ao Centenário, com variações para o 4-3-3 e 4-2-3-1.



As mudanças no time já são visíveis. Sete alterações, no mínimo, para a temporada. O sistema defensivo está sendo refeito. Os laterais Thiago Machado e Márcio Goiano, o zagueiro Edson Borges e o volante Marabá despontam na frente para serem titulares. Permanecem o goleiro Marcelo Pitol e o zagueiro Jean, mesmo que não tenha sido titular na Copinha.



Do meio para a frente seguem como titulares os meias Marlon e Diego Miranda. Entretanto, o volante Elyeser e o meia Wagner ainda devem entrar nesta briga. No setor ofensivo, o atacante Reginaldo e o meia-atacante Reis apontam como preferidos para ocupar as extremas. O remanescente atacante Nicolas corre por fora, e o atacante Wellington, uma das últimas contratações, ainda não foi observado.



Já na referência de ataque, o centroavante Gilmar arranca em vantagem sobre os demais. Jajá ainda busca uma melhor condição física, e Edson se recupera de uma lesão no joelho.



O jogo contra o Passo Fundo é uma chance para que muitos jogadores se firmem e confirmem as apostas do treinador grená para o Gauchão. Para outros, é a oportunidade para se mostrarem úteis ao chefe. A equipe inicial vai jogar com Marcelo Pitol; Thiago Machado, Jean, Edson Borges e Márcio Goiano; Marabá; Marlon, Diego Miranda, Reis e Reginaldo Júnior; Gilmar.