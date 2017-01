Caxias empata o seu último jogo-treino antes da estreia no Gauchão

Iguais 18/01/2017 | 18h54 Atualizada em

O Caxias ficou no empate com o Criciúma, em jogo-treino realizado na tarde desta quarta-feira, em Santa Catarina. Os catarinenses saíram na frente, com Alex, aos 10 minutos do primeiro tempo. Já a equipe grená empatou com o meia Wagner, aos 12 do segundo tempo.

O técnico Luiz Carlos Winck escalou a base de equipe titular para a estreia no Gauchão. Entretanto, o atacante Nicolas sofreu uma pancada no início da partida e foi substituído por Diego Miranda. As demais alterações foram realizadas aos 15 minutos do segundo tempo.

O Caxias jogou com Marcelo Pitol; Thiago Machado (Gian), Geninho (Laércio), Jean (Leomar), e Márcio Goiano (Juliano Tatto); Marabá (Baiano); Júlio César (Reis), Elyeser (Marlon), Wagner (Reginaldo Jr) e Nicolas (Diego Miranda); Jajá (Edson).

Após este jogo-treino, os atletas ganharão a quinta-feira de folga. A reapresentação será na sexta. A estreia grená no Estadual será no dia 30 de janeiro, às 20h15min, contra o Novo Hamburgo, no Estádio do Vale.