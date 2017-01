Caxias e Veranópolis fazem amistoso na noite desta quarta-feira no Antônio David Farina

Pré-temporada 11/01/2017 | 13h25 Atualizada em

A pré-temporada do Caxias já teve dois jogos e nenhuma vitória. O primeiro foi contra o Sindicato dos Atletas do RS e terminou empatado sem gols. O segundo foi contra o Passo Fundo, no último sábado, e derrota por 2 a 0. Por isso, a equipe grená quer vencer o Veranópolis na noite desta quarta-feira, a partir das 20h, no Antônio David Farina, para escapar de qualquer pressão extra antes da estreia no Gauchão.



— Tá na hora de vencer. Está na hora de fazer um bom jogo e buscar o resultado em Veranópolis. O Gauchão é muito difícil e precisamos estar preparados. Isso começa agora, tendo uma boa base e adquirindo confiança — ressalta Nicolas.



O atacante será uma das novidades na equipe. Ocupará a vaga de Reis, no lado esquerdo ofensivo. O técnico Luiz Carlos Winck também mudará no meio-campo, com a entrada de Elyeser no lugar de Marlon.



— Vamos fortalecer um pouco mais a marcação, com o Elyeser ao lado do Marabá, e deixando o Diego Miranda mais livre — explica Winck.



Após a derrota para o Passo Fundo, os treinos foram com cobranças sobre os jogadores. Afinal, o que foi treinado não foi executado no amistoso. Para Nicolas, também é momento de mudar a atitude em campo.



— Independentemente do esquema, temos que nos impor, marcar forte e ter transições rápidas. Afinal, é nisso que se resumem os jogos — destaca o atacante.



O Caxias deve começar o jogo com Marcelo Pitol; Thiago Machado, Jean, Edson Borges e Márcio Goiano; Marabá; Reginaldo Júnior, Elyeser, Diego Miranda e Nicolas; Gilmar. No segundo tempo, Wagner deverá estrear.



VEC na mesma situação



O Veranópolis também quer vencer a primeira na pré-temporada. Foram dois amistosos e dois empates sem gols – contra Passo Fundo e Novo Hamburgo, respectivamente. A partida também faz parte da semana de comemoração dos 25 anos do clube, que serão completados no dia 15.



O técnico Tiago Nunes mandará a campo a formação com Reynaldo; Vinícius Bovi, Douglas, Zé Roberto e Murilo; Jonatan; Mateus Santana, Eduardinho, Athos e Jean Carlos; Jonatas Obina.